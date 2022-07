Non solo Rugani: così la Juve si prende il bomber

La Juventus è pronta ad infiammare la sessione estiva di calciomercato: non c’è solo Rugani tra le contropartite

Non è un mistero che la stagione che comincerà ufficialmente tra poco più di un mese rappresenta quella del rilancio per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il quarto posto in un’annata senza alcun trofeo (non accadeva da dieci anni) è una parentesi che va chiusa e messa nel dimenticatoio, il prima possibile.

Ecco perchè il calciomercato estivo porterà non pochi rinforzi di spessore alla ‘Vecchia Signora’: Paul Pogba e Angel Di Maria non saranno i soli a vestirti di bianconero. Chi invece sembra destinato a salutare il club torinese è Daniele Rugani, ormai fuori dai piani di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Rugani più Rovella: arriva il bomber per Allegri

La Juventus intende approfittare di questa scelta per provare a regalare all’allenatore livornese un nuovo forte attaccante. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere ancora in Serie A, ma al Bologna. Il centrale ex Empoli è infatti una pedina che la Juventus intende sfruttare per provare a regalare un nuovo rinforzo in attacco ad Allegri. Rugani, valutato intorno ai 10-12 milioni di euro, non sarebbe però il solo a poter vestire la casacca della squadra di Sinisa Mihajlovic.

Anche Nicolò Rovella potrebbe trasferirsi al Bologna: non a titolo definitivo come Rugani ma in prestito, per giocare con continuità anche l’anno prossimo. Al centro dei desideri della ‘Vecchia Signora’ rimane Marko Arnautovic, reduce da una grande stagione con il Bologna con cui ha siglato 15 reti e servito 1 assist vincente, in 34 apparizioni complessive. Numeri che hanno attirato ormai da diverse settimane la Juventus, pronta a farsi avanti per provare a portare l’ex interista alla corte di Massimiliano Allegri.

Arnautovic rimane sulla lista del ds Cherubini, pronto a sacrificare Rugani e Rovella pur di arrivare al centravanti austriaco durante l’attuale sessione di mercato.