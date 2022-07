Ancelotti favorisce l’Inter: la decisione ‘ufficiale’ cambia tutto

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, avrebbe preso una decisione che nelle prossime ore potrebbe diventare ufficiale: ‘assist’ all’Inter

Il calciomercato dell’Inter non si ferma qui. Nel mese di giugno la ‘Beneamata’ è stata assolutamente protagonista a suon di colpi sul fronte entrate. Su tutti quello di Romelu Lukaku, tornato in nerazzurro dopo l’esperienza negativa al Chelsea. Congelato Paulo Dybala, l’AD Marotta ha portato a termine anche altre operazioni di un certo spessore, vedi Mkhitaryan e Asllani.

Ora la priorità del club lombardo è l’approdo di Bremer dal Torino, ma parallelamente la dirigenza lavora pure in ottica uscite. A questo proposito, il Paris Saint Germain insiste per regalare a mister Galtier il rinforzo Milan Skriniar. La trattativa sta proseguendo e a breve potrebbe giungere ad un punto di svolta. Il difensore slovacco non è mai stato così vicino a lasciare Milano. Non è detto, però, che parta fino all’ultimo o perfino che la società meneghina ceda solo un big nelle prossime settimane, scenario comunque meno probabile ad oggi. D’altronde, le casse necessitano di ulteriore ossigeno, al fine di mantenere un equilibrio finanziario compatibile con le ambizioni sportive. Un’altra pedina di Simone Inzaghi che potrebbe abbandonare la nave è Denzel Dumfries.

Calciomercato Inter, erede Dumfries: ‘assist’ di Ancelotti

Il classe ’96, arrivato dal PSV Eindhoven la scorsa estate, è riuscito a superare le prime difficoltà e ritagliarsi uno spazio sempre più abbondante all’interno dello scacchiere del tecnico piacentino. Le prestazioni sono migliorate sensibilmente, tant’è che l’esterno di Rotterdam ha attratto l’interesse del Manchester United. Ai ‘Red Devils’ piace parecchio il profilo in questione: la compagine inglese, dal canto suo, potrebbe decidere tentare l’assalto.

Ecco che l’Inter starebbe già riflettendo sull’eventuale sostituto. In tal senso, in cima alla lista ci sarebbe il nome di Alvaro Odriozola, che ha concluso l’esperienza alla Fiorentina ed è tornato al Real Madrid. Il terzino spagnolo sembra destinato a cambiare nuovamente aria. Stando a quanto si apprende da ‘As’, Carlo Ancelotti si sarebbe convinto definitivamente a non puntare su Kubo, Reinier, Borja Mayoral e, appunto, Odriozola. E non è tutto: i ‘Blancos’ potrebbero anche comunicare il verdetto ai calciatori citati, ufficializzando la decisione presa dal mister italiano. Una specie di assist all’Inter, vedremo se i nerazzurri ne approfitteranno.