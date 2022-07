La Juventus piazza il colpo: Di Maria è UFFICIALE

La Juventus ufficializza l’acquisto di Angel Di Maria: l’argentino arriva in bianconero dopo l’ultima avventura col Paris Saint-Germain

Colpo Di Maria per la Juventus: ufficiale l’ingaggio dell’argentino classe ’88. Arriva alla corte di Massimiliano Allegri dopo una trattativa di oltre un mese con i bianconeri.

“È una nuova tappa per me, sono molto felice”. Con queste parole Angel Di Maria si presenta ai tifosi della Juventus dopo aver firmato il contratto che lo legherà al club bianconero almeno per una stagione. Un accordo arrivato dopo una lunga ed estenuante trattativa, ma che regala a Massimiliano Allegri ed al popolo bianconero uno degli esterni offensivi più forti in circolazione e degli ultimi decenni.

“Da quando c’è stato il sì, i tifosi della Juventus sono diventati la mia famiglia” ha proseguito El Fideo parlando, per la prima volta, da giocatore della Juventus. Un innesto di assoluto spessore per la squadra di Massimiliano Allegri che accoglie un attaccante da oltre 150 gol e ben 243 assist realizzati nel corso della sua gloriosa carriera costellata di successi.

Calciomercato Juventus, ufficiale il colpo Di Maria

Un colpo voluto e cercato dalla Juventus che – dopo le ultime deludenti stagioni – potrà ripartire da un tridente da sogno composto da Federico Chiesa, Duhan Vlhaovic e, appunto, l’argentino classe ’88 Angel Di Maria che vestirà la maglia numero 22.

Il nostro nuovo 2️⃣2️⃣ ⚪️⚫️ Un’altra maglia da avere assolutamente 🤩#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Nel corso dell’ultima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, l’esterno sudamericano ha giocato trentuno partite tra Ligue 1 e Champions League, realizzando cinque gol e fornendo nove assist ai compagni. Ora una nuova, entusiasmante, avventura nel segno della Vecchia Signora.