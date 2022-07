L’Inter spara alto, Juventus beffata per il difensore

Un intreccio di mercato tra Inter, Juventus e Paris Saint-Germain: tutto ruota intorno al futuro di Milan Skriniar, nel mirino del club francese

Un mancato accordo tra Inter e Paris Saint-Germain potrebbe avere un effetto boomerang per… la Juventus. Particolarmente delicata la situazione relativa al futuro di Milan Skriniar.

Da tempo il Paris Saint-Germain è sulle tracce di Milan Skriniar, difensore classe ’95 legato all’Inter da un altro anno di contratto. Valutato circa sessantacinque milioni di euro, è un punto fermo della formazione nerazzurra, ma l’assalto dei parigini potrebbe andare a buon fine.

Se così non dovesse essere, il club transalpino virerebbe su altri obiettivi per il reparto arretrato e tra questi c’è un profilo che da tempo è stato attenzionato anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, beffa Psg se salta Skriniar

In questo momento, infatti, manca l’accordo tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Milan Skriniar all’ombra della Torre Eiffel. I francesi dovrebbero versare non meno di sessanta milioni di euro nelle casse dei nerazzurri per chiudere l’affare, ma ad ora c’è grande distanza tra le parti.

Nei prossimo giorni l’attenzione del Paris Saint-Germain potrebbe essere dirottata su Gabriel, difensore brasiliano classe ’97 di proprietà dell’Arsenal e nel mirino – anche – della Juventus. Un assalto che potrebbe penalizzare i bianconeri nella corsa al calciatore verdeoro.