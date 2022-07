Juve, colpo folle: “È fatta al 90%”

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e, dopo Di Maria e Pogba, è vicinissimo un altro grande rinforzo

Sono giornate bollenti per il calciomercato della Juventus. Pogba e Di Maria hanno fatto gioire la tifoseria bianconera ed Allegri che, adesso, si aspetta ancora rinforzi di un certo peso per riportare la ‘Vecchia Signora’ ai vertici sia in Champions League che in Serie A.

In tal senso, dei diversi nomi, uno in particolare sembrerebbe pronto a sposare il progetto bianconero. Un colpo da sogno che, come viene riferito dalla Spagna, non è mai stato tanto vicino. Il campione ha scelto i bianconeri, si avvicina l’approdo agli ordini di Allegri.

Allegri può esultare: “Ha scelto la Juventus”

Secondo quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com’, il futuro di Kalidou Koulibaly sarà alla Juventus. Uno dei grandi movimenti del mercato estivo: dopo essere stato accostato al Barcellona (come Di Maria) il senegalese avrebbe però preferito l’approdo a Torino. “In questo momento l’operazione è al 90%”, rivela il noto quotidiano che sottolinea come il difensore abbia definitivamente rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Napoli. De Laurentiis rimane restìo a cedere uno dei suoi gioielli alla grande rivale ma la volontà del calciatore, come spesso accade, finirà per essere decisiva. Rimarrebbe, dunque, poco per chiudere l’affare.

Il presidente del Napoli dovrà quindi farsene una ragione, la Juventus investirà parte dei soldi ricavati dall’imminente cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. La proposta della Juventus ha convinto Koulibaly: le prossime settimane saranno quindi decisive per l’arrivo del difensore azzurro in bianconero.

Nell’ultima stagione, il centrale senegalese ha collezionato 34 presenze con 3 reti e 3 assist vincenti tra campionato e coppe, con la maglia del Napoli.