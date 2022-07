‘Asse’ Juve-Real: manovre di disturbo dalla Premier

La Juventus rischia di veder sfumare un obiettivo per la fascia sinistra: si tratta di Ferland Mendy, terzino di proprietà del Real Madrid

Il Chelsea di Thomas Tuchel irrompe nella trattativa tra la Juventus ed il Real Madrid per Ferland Mendy. Il laterale classe ’95 piace molto al club londinese che potrebbe aggiudicarsi l’ex Olympique Lione.

C’è anche il Chelsea tra le squadre interessate a Ferland Mendy, terzino sinistro franco-senegalese che in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe ritrovarsi a lasciare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La Juventus segue da tempo il calciatore che i Blancos hanno acquistato dal Lione tre anni fa, ma i bianconeri devono fare i conti con la concorrenza del Chelsea di Thomas Tuchel.

Il club londinese – come ribadito anche da okdiario – vorrebbe chiudere a stretto giro l’operazione per il terzino classe ’97 che Tuchel conosce dai tempi in cui allenava nel massimo campionato francese. Il giocatore, dal canto suo, non è del tutto intenzionato a lasciare Madrid ma per restare in Spagna vorrebbe un aumento di ingaggio dato che allo stato attuale percepisce meno di diversi compagni di squadra come Rodrygo, Vinicius, Valverde, Courtois e Militao. Il Real Madrid, invece, attende offerte da non meno di 50 milioni di euro per lasciarlo andare.

Calciomercato Juventus, inserimento Chelsea per Mendy

In questo contesto, si registra il forte interessamento del Chelsea che potrebbe formulare un’offerta nei prossimi giorni, anche se lontano dalle richieste economiche del Real Madrid. La Juventus spera di non perdere la sfida a distanza con i Blues per assicurarsi le prestazioni del laterale mancino.