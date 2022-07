Addio e nuova proposta: così firma per la Juventus

Il calciomercato della Juventus è molto lontano dall’essersi concluso: spunta il nome della stella, pronta a cambiare maglia

La Juventus sta facendo faville nell’attuale sessione di calciomercato. Non si è nascosto Allegri, che ha apertamente dichiarato l’obiettivo scudetto per il gruppo bianconero. Con Pogba e Di Maria, l’ultimo arrivato Bremer, il mercato della ‘Vecchia Signora’ è ben intradato ma tutt’altro dall’essersi già esaurito.

Un mese e poco più all’esordio in Serie A e nell’attesa la società di Andrea Agnelli studia i prossimi, pesanti, colpi da consegnare all’allenatore livornese. L’occasione giusta può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Barcellona: il piano di Joan Laporta è chiaro.

Laporta ‘chiama’ la Juve: ecco la stella

Il patron dei catalani sta letteralmente rivoluzionando la rosa a disposizione di Xavi. Soprattutto entrate ma anche uscite. Ed è per questo che un altra stella del Barcellona, nelle prossime settimane, potrebbe salutare la Catalogna. Magari per sbarcare in Serie A, alla Juventus. Laporta è pronto ad offrire alla dirigenza bianconera il cartellino di Frenkie de Jong, ormai da tempo fuori dai piani del Barcellona dopo essere sbarcato per 85 milioni nell’estate 2019.

La Juventus apprezza il giocatore ma l’operazione potrebbe andare in porto solo in prestito, con l’opzione di riscatto nei confronti della società piemontese. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire il futuro dell’olandese e le possibilità che vesta la maglia della Juventus.

45 le presenze di de Jong con la maglia del Barcellona nell’ultima stagione, con 4 reti e 5 assist vincenti tra campionato e coppe.