Il Chelsea si gioca la carta Lukaku: addio eccellente in casa Inter

Nell’ottica di una permanenza duratura di Big Rom a Milano, il Chelsea prova l’assalto a un big nerazzurro: il punto

È stato, per lo meno in casa Inter, sicuramente il colpo dell’estate. Forse lo sarebbe rimasto anche se fosse arrivato Paulo Dybala, che poi ha preferito sposare la causa giallorossa. Il grande ritorno di Big Rom – al secolo Romelu Lukaku – è ormai realtà da diverse settimane. Il popolo nerazzurro, nonostante le ultime delusioni di mercato, sogna ad occhi aperti grazie alla LuLa 2.0.

In attesa del verdetto del campo, il centravanti si è già esposto sulla volontà di non andare più via dall’Inter. Peccato che il suo cartellino sia ancora di proprietà del Chelsea, che ha sottoscritto coi nerazzurri un accordo per un prestito annuale – oneroso – fino a giugno del 2023. Questo non toglie che l’ex Manchester United potrebbe anche restare interista anche nei prossimi anni, ma ci sarà da trattare col club londinese. Il quale, ben consapevole di quanto sia importante Lukaku per i nerazzurri, starebbe già pianificando una trattativa che riguarda ‘indirettamente’ anche l’attaccante belga.

Il Chelsea preme per Dumfries: l’Inter può vacillare

Già oggetto delle mire del Manchester United – col tecnico ten Hag che ben lo conosce, avendolo affrontato da avversario – Denzel Dumfries è tornato in ottica Chelsea. I Blues sanno bene di poter contare sul potere di avere l’ultima parola per la futura trattativa per la confema di Lukaku a Milano anche per le prossime stagioni, e così hanno deciso di affondare il colpo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la società londinese è disposta ad arrivare fino a 30 milioni pur di assicurarsi il cartellino della freccia olandese.

Per Marotta e soci si pone davanti l’ennesimo dilemma di mercato. Accettare l’offerta attirandosi magari ancor di più le antipatie di una tifoseria già in ebollizione dopo le note vicende per i mancati arrivi di Dybala e Bremer, oppure rifiutare rischiando però di pagare dazio nel prossimo giugno, quando si tratterà di sedersi al tavolo per Big Rom?