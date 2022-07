Juve superata, Allegri è furioso: sfuma l’attaccante

Il calciomercato della Juventus è molto vicino ad una beffa: l’attaccante sembra ormai lontano, sorpasso e ko per Allegri

È stato fino ad ora un calciomercato scoppiettante quello che ha caratterizzato l’estate bianconera. Da Pogba a Di Maria passando per Bremer, che rimpiazzerà de Ligt, la ‘Vecchia Signora’ non ha intenzione di fermarsi e guarda con grande interesse ai nomi per l’attacco presenti da diverse settimane sul taccuino del ds Cherubini.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano britannico ‘Daily Mail’, il Newcastle è pronto a mettere a segno un grande colpo, beffando la Juventus per l’arrivo di un nuovo centravanti.

Addio Juve: il bomber resta in Premier

Si tratta di Timo Werner, attaccante del Chelsea che a Londra ha ormai esaurito la sua esperienza e cambierà ben presto maglia. Arrivato due anni fa dal Lipsia per circa 63 milioni di euro, il tedesco non ha saputo imporsi trovando davanti a sè una concorrenza sempre agguerrita. Ecco perchè i ‘Blues’ lo lasceranno partire senza troppi patemi ed i ‘Magpies’, in tal senso, sembrano davvero ad un passo dal poter abbracciare il centravanti classe 1996. Il nativo di Stoccarda nella scorsa stagione ha perso totalmente la fiducia di Tuchel che ha preferito far sborsare al Chelsea oltre cento milioni per il ritorno, rivelatosi un gigantesco flop, di Romelu Lukaku.

E adesso, dunque, la Juventus rischia di perdere uno dei grandi obiettivi per la seconda metà dell’estate. Con il ritorno di Morata all’Atletico Madrid, la priorità della ‘Vecchia Signora’ rimane l’approdo di un grande attaccante che possa affiancare e all’occorrenza rimpiazzare, nell’arco dell’annata, Dusan Vlahovic. Ed il nome di Werner circola ormai da diversi mesi.

Il Newcastle di Howe è però pronto ad investire sul 26 enne la cifra richiesta dal Chelsea: 40 milioni di euro. Nell’ultima stagione Werner ha collezionato 37 presenze con 11 reti e 6 assist vincenti, tra campionato e coppe, con il Chelsea di Tuchel.