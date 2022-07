Ritorno di fiamma: Allegri sogna un altro super colpo

La Juventus non si ferma, vuole continuare a stupire nell’attuale sessione di calciomercato: pronto un altro colpo da sogno

A grandi passi verso l’esordio in Serie A contro il Sassuolo, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per la stagione del riscatto. I bianconeri non possono più permettersi di sbagliare, dopo una stagione quasi fallimentare nella quale non sono arrivati nuovi trofei. E adesso è il calciomercato a tenere banco in casa bianconera.

Dopo le firme di Pogba, Di Maria e Bremer, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di andare ben oltre ed in tal senso i fari sono adesso rivolti in Premier League. A Londra, per la precisione in casa Chelsea, il ds Cherubini ha due obiettivi in mente per il quale potrebbero avanzare discorsi nell’immediato.

Juve-Chelsea, contatti avviati: doppio colpo

Non è un mistero che Juventus e Chelsea, ormai da tempo, stiano parlando i Timo Werner. La società torinese ha bisogno di un attaccante ed il tedesco, ormai fuori dai piani di Tuchel, farebbe al caso della squadra di Allegri. Attenzione, però. Perchè nelle chiacchierate tra i due club, potrebbe rispuntare un vecchio obiettivo che per mesi è stato vicino a vestire la maglia della Juventus.

Jorginho rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con i ‘Blues’ ed il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra: il club potrebbe infatti aprire all’addio per evitare di perderlo a parametro zero. Valutato circa 20-25 milioni di euro dal Chelsea, Jorginho potrebbe fare ritorno in Italia e approdare alla corte di Allegri.

Nella sua ultima stagione al Chelsea, ha collezionato tra Premier League e coppe47 presenze con 9 reti e 4 assist vincenti.