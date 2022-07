Proposta a Mourinho: “Lo vuole la Juventus”

La Juventus è scatenata e non si ferma. Si valuta la proposta alla Roma: ecco chi può lasciare la squadra giallorossa

La Juventus 2.0 disegnata da Massimiliano Allegri per rilanciare il progetto bianconero prende sempre più forma. Gli approdi di Pogba, Di Maria e Bremer non possono bastare per tornare a dominare tanto in Serie A quanto in Champions League ed è per questo che nelle prossime settimane, ad una manciata di giorni dall’esordio contro il Sassuolo, la dirigenza avrebbe individuato un nuovo importante obiettivo.

La sessione di calciomercato vede il club torinese tra i più attivi e adesso nel mirino del direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe finita una delle pedine di Josè Mourinho. La Roma, che ha recentemente accolto proprio l’ex bianconero Dybala, potrebbe definire un addio per la gioia della ‘Vecchia Signora’: ecco la rivelazione che fa felice Allegri.

Addio Mourinho: adesso c’è la Juventus

Secondo quanto riportato su Twitter da Ilario Di Giovambattista, direttore di ‘Radio Radio’, la Juventus avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori che nelle ultime settimane è stato accostato con maggiore frequenza alle uscite, in casa Roma. Occhi su J0rdan Veretout, in scadenza nel 2024 e reduce da una buonissima stagione chiusa con la vittoria della Conference League. Il giornalista ha rivelato l’interesse dei bianconeri per il francese: “La Juventus ha chiesto Veretout alla Roma per avere un uomo in più a centrocampo. Propone un prestito oneroso“.

Veretout, avvicinato recentemente anche al Milan per il post Kessie, potrebbe dunque salutare la Capitale nelle prossime settimane. La Juventus ci starebbe provando, sia per il recente infortunio di Pogba che per completare un reparto che l’anno scorso ha sofferto non poco prestazioni carenti nel corso della stagione.

Nel suo ultimo anno alla corte di Mourinho, Veretout ha collezionato 50 presenze complessive con 4 reti e ben 10 assist vincenti all’attivo.