Arteta lo molla, occasione Inter: il gioiello sul piatto

I Gunners lavorano alla risoluzione del contratto col giocatore, proposto all’Inter nell’ambito di un affare che coinvolge il gioiello

Sono settimane davvero particolari qiuelle vissute da Cesare Casadei, il gioiello dell’Inter Primavera già al centro di intrecci di mercato non concretizzatisi nell’affare che avrebbe dovuto portare Gleison Bremer – poi finito alla Juve – a vestire la maglia nerazzurra. L’Ad Beppe Marotta, per convincere il Torino, aveva infatti sviluppato un’offera che prevedeva l’inserimento del giovane nerazzurro, valutato 7-8 milioni di euro, più un conguaglio cash. Nulla da fare: com’è noto, l’offerta bianconera, migliore in termini economici, ha convinto il patron Cairo.

Successivamente, si è fatto avanti addiritturra il Chelsea sul classe 2003 italiano. L’offerta dei Blues però, in linea con la valutazione che l’Inter aveva fatto di lui, è stata respinta dal club meneghino. L’interesse internazionale suscitato dal talento ha fatto sì che i nerazzurri alzassero il valore di mercato del loro gioiello. Che ora, secondo i vertici dirigenziali, può valere intorno ai 15-20 milioni. L’occasione piò essere propizia per un nuovo arrivo ad Appiano Gentile, considerando che un’altra società inglese, sempre di Londra, avrebbe messo gli occhi sul pupillo di Cristian Chivu.

Asse Inter-Arsenal: all’orizzonte lo scambio Casadei-Bellerin

L’Arsenal avrebbe infatti iniziato a chiedere informazioni su Casadei. Incurioisti dall’interesse del Chelsea, disposto comunque a spendere una cifra importante per il gioiello, i Gunners – che fanno dell’ingaggio di giovanissimi profili la loro politica da sempre – vogliono partecipare alla contesa. Approfittando del fatto che il club londinese avrebbe deciso di liberarsi di Hector Bellerin – già obiettivo di vecchia data dei nerazzurri – la società meneghina potrebbe proporre un affare suggestivo.

L’idea è quella di scambiare Casadei col laterale iberico, per garantire a Simone Inzaghi un’ottima alternativa sulla corsia di destra. La difficoltà nel portare a compimento questo disegno potrebbe essere data dall’ipervalutazione che l’Inter fa del suo giocatore. La trattativa, ad ogni modo, è aperta a qualsiasi sviluppo.