Vlahovic, arriva la bordata: “Se è un fuoriclasse, lo dimostri”

La prestazione del serbo nel match amichevole contro il Real Madrid ha scatenato le citiche via social del giornalista

Battuta per 2-0 dai Campioni d’Europa in carica del Real Madrid, la Juve chiude col magto bottino di un pareggio ec una sconfitta il doppio confronto con le grandi di Spagna. Nella partita che ha visto opposti i bianconeri alle Merengues, ha fatto discutere una grande occasione da gol sprecata da Dusan Vlahovic nel corso del match.

Il centravanti serbo, che ha sulle spalle anche la palla persa da cui si è generata l’azione che ha portato alla concessione del rigore a favore del Real Madrid per il gol dell’1-0, ha ricevuto delle pesanti critiche sui social.

“Il tempo dell’attesa è finito”: Vlahovic punzecchiato da Ravezzani

“Vlahovic certi gol d’ora in poi non può più sbagliarli. Se davvero è un fuoriclasse (come potenzialmente è) ora deve dimostrarlo. Il tempo dell’attesa è finito. Lui è centrale nel progetto Juve (cit. Arrivabene)“. Questo il pensiero, espresso senza troppi filtri, da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. Da rimarcare che lo stato di forma dell’ex Viola potrebbe invogliare ancor di più la Juve a cercare un altro attaccante da inserire in rosa. Magari abbastanza forte da non rappresentare solo una fissa alternativa al centravanti serbo…