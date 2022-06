Vice Vlahovic a sorpresa: la Juventus spiazza tutti

La Juventus si regalerà un nuovo attaccante che possa far rifiatare Vlahovic l’anno prossimo: soluzione a sorpresa per Allegri

La stagione della Juventus si è chiusa con zero titoli (non accadeva da 10 anni) e la consapevolezza, da parte della squadra di Allegri, di doversi prontamente rilanciare in vista del prossimo anno. Il calciomercato estivo darà quindi una grossa mano alla ‘Vecchia Signora’, con diverse lacune che il ds Cherubini proverà a colmare già nelle prossime settimane. Una, tra le più urgenti, è certamente quella legata all’arrivo di almeno un nuovo attaccante. L’addio di Dybala ed il solo Vlahovic inamovibile lì davanti, spingono la dirigenza torinese ad accelerare per l’arrivo di un altro centravanti.

Secondo quanto viene riportato da ‘Sportmediaset’, sarebbero diversi i nomi che in casa Juventus stanno monopolizzando l’attenzione per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Da Gabriel Jesus ad Arnautovic passando per Muriel Milik, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe compiere una scelta inattesa e decisamente sorprendente.

Scommessa in attacco: la Juve stupisce

Si tratta di Giacomo Vrioni, già di proprietà della società torinese e sotto contratto fino al 30 giugno 2024, il 23enne italo-albanese ha dimostrato tutto il suo valore in prestito in Austria al WSG Tirol. 21 reti e 5 assist vincenti in 30 presenze complessive possono valere quindi a Vrioni il grande salto con la maglia della Juventus. La classifica cannonieri è stata conquistata (al pari di Adeyemi, che rimpiazzerà Haaland al Borussia Dortmund) e adesso, l’ipotesi di un approdo alla corte di Allegri, resta più che valida.

Vrioni può quindi vivere il precampionato con la maglia della Juventus e, in caso di esito positivo, restare anche per tutta l’annata per rinforzare l’attacco di Allegri dando maggiori scelte al tecnico livornese. Con il futuro di Morata che pare sempre più lontano dalla Torino bianconera e Kean che, al momento, resta in bilico, la scelta inizia a restringersi e Vrioni può essere una scommessa più che valida.

Il classe 1998, dopo la straordinaria annata, farà ritorno a Torino: magari per restarci, ogni decisione spetterà ad Allegri e allo staff tecnico bianconero.