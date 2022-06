Rinnovo rifiutato: ora è pronto per la firma con l’Inter

Il big ha rifiutato la proposta di rinnovo e adesso l’Inter è ad un passo dal colpo

L’Inter ha già dovuto fare a meno di uno dei suoi calciatori migliori. Ivan Perisic ha deciso di sposare il progetto del Tottenham e di rispondere alla chiamata di Antonio Conte.

Adesso i nerazzurri dovranno muoversi anche nel mercato in entrata per mantenere la rosa competitiva sia in Italia che in Europa. Gli obiettivi nella lista di Marotta sono diversi, da Asllani a Dybala, da Bremer a Mkhitaryan. Proprio quest’ultimo è una delle ultime idee della dirigenza nerazzurra che punta molto sulle operazioni a parametro zero. L’Inter avrebbe già messo sul piatto una proposta per l’armeno che ha ricevuto anche la proposta di rinnovo della Roma e ha preso la sua decisione.

Mkhitaryan rifiuta il rinnovo con la Roma

Mkhitaryan ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo della Roma. Il cammino dell’armeno con i giallorossi termina qui e adesso tutte le strade portano a Milano, sponda Inter. L’ex Arsenal è pronto a dire sì all’Inter e a vestire la maglia nerazzurra.

Inzaghi si prepara ad accogliere un grande rinforzo che nelle ultime due stagioni con la Roma ha realizzato 20 gol. Un altro giocatore di alto livello a parametro zero che andrà ad arricchire il centrocampo, dando un’alternativa di grande qualità a Calhanoglu e Barella.