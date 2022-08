Valzer di terzini, Juventus fregata dall’affare da 60 milioni

La Juventus rischia di farsi soffiare Angelino: il terzino sinistro spagnolo piace anche al Brighton che ora potrebbe tentare il colpo

Potrebbe saltare il passaggio di Angelino alla Juventus: l’esterno iberico classe ’97 è finito anche nel mirino del Brighton che a breve avrà la possibilità di spendere sul mercato in entrata.

La Juventus lo seguiva da tempo, ma ora Angelino – terzino spagnolo classe ’97 – potrebbe volare in Inghilterra. Ad attenderlo c’è il Brighton che a stretto giro di posta avrà bisogno di un nuovo terzino sinistro, avendo però la possibilità di spendere una consistente cifra.

Il club inglese, infatti, è ad un passo dal cedere il cartellino di Marc Cucurella, anche lui terzino sinistro spagnolo: il classe ’98 è promesso sposo del Chelsea che dovrebbe spendere circa sessanta milioni di euro per portarlo a Londra. Il Brighton, dunque, avrà la possibilità di reinvestire parte di questa cifra per Angelino, valutato la metà come spiegato da Sky Sport Germania.

Calciomercato Juventus, Angelino verso l’Inghilterra

I soldi della cessione di Cucurella, dunque, permetteranno al Brighton di tentare l’assalto al terzino sinistro del Lipsia che si è già cautelato in vista della partenza di Angelino ingaggiando il classe ’98 tedesco David Raum dal Bochum. Inoltre, la Juventus dovrebbe cedere prima uno tra Alex Sandro e Pellegrini per potersi fiondare su Angelino, ma liberare un posto sulla sinistra è alquanto difficile.