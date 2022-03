La Juventus ci prova per il jolly spagnolo che milita in Bundesliga: asta con due top club europei

La Juventus sta risollevando una stagione che sembrava disastrosa e molto è dipeso dall’arrivo di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio, uno degli acquisti più impattanti degli ultimi anni del club bianconero.

Agnelli ha fatto un grande sforzo per regalare a Massimiliano Allegri un bomber di razza che potesse rimpiazzare i gol di Cristiano Ronaldo ma già sta lavorando insieme alla dirigenza per nuovo colpi in vista del mercato estivo. La ‘Vecchia Signora’ sta seguendo diversi calciatori per vari reparti e tra questi ce n’è uno che è considerabile come un vero e proprio jolly, un centrocampista che spesso agisce come mezz’ala di sinistra ma molto incisivo anche come terzino sinistro.

La Juve sfida Psg e Barcellona per Angeliño

Il giocatore in questione è José Tasende, detto Angeliño, classe ’97 spagnolo, attuale calciatore del Lipsia. Un solo centro in Bundesliga fino a questo momento ma ben 7 assist tra campionato e coppe.

L’ex Manchester City ha un contratto fino al 2025 con il Lipsia ma i corteggiamenti nei suoi confronti non mancano e non solo da parte della Juventus. Anche il PSG e il Barcellona sono sulle tracce dello spagnolo, nonostante la richiesta di circa 30 milioni di euro del club tedesco. Per i bianconeri non sarà semplice contrastare due top club come Paris e Barça ma non lascerà campo libero alle concorrenti facilmente.