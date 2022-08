UFFICIALE | Mertens ha scelto la sua nuova squadra, c’è anche l’ex Fiorentina

Il Galatasaray annuncia un doppio colpo: Dries Mertens e Lucas Torreira sono ufficialmente due nuovi giocatori dei turchi

Doppio colpo dall’Italia per il Galatasaray. Dalla Fiorentina arriva il centrocampista Lucas Torreira, per l’attacco c’è l’ex Napoli Dries Mertens.

Galatasaray scatenato: la compagine turca nella serata odierna ha ufficializzato due colpi in entrata, tra cui l’ingaggio di Dries Mertens. L’attaccante belga, dopo l’addio al Napoli, ha firmato un contratto annuale e con opzione per un’altra stagione con i Leoni.

Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022

Un importante colpo in attacco per la compagine allenata da Okan Buruk che pone fine alla telenovela estiva di Dries Ciro Mertens. Quest’ultimo aveva avuto diverse proposte dopo aver lasciato il Napoli. C’erano stati anche sondaggi da parte di Juventus e Salernitana, ma l’ex Utrecht ha preferito non restare in Italia.

Galatasaray, dopo Mertens c’è anche Torreira

Non solo Mertens. Il Galatasaray pesca ancora in Italia. Il club turco ha ufficializzato l’ingaggio di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano classe ’96. Arriva a titolo definitivo dall’Arsenal per 6 milioni di euro. Ilcentrocampista che lo scorso anno ha vestito la maglia della Fiorentina ha firmato un contratto di durata triennale.