UFFICIALE | Colpo della Juventus, Kostic ha firmato

Ufficiale l’approdo di Filip Kostic alla Juventus: depositato il contratto del centrocampista serbo proveniente dell’Eintracht Francoforte

Juventus scatenata sul calciomercato: ufficiale l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista serbo classe ’92 Filip Kostic: è atterrato a Torino questo pomeriggio.

La Juventus piazza il colpo Filip Kostic: una trattativa da 17 milioni di euro per il centrocampista classe ’92 che ha firmato un contratto per tre anni da 3.5 milioni di euro a stagione. Il suo contratto è stato già depositato in Lega dal club bianconero.

Una trattativa sbloccatasi nel giro di poche ore e che avrebbe dovuto portare il centrocampista classe ’92 a Torino già nelle scorse ore. Alcuni problemi di natura burocratica hanno fatto slittare l’approdo in bianconero, concretizzatosi solo in queste ore con l’arrivo in Italia e le visite mediche.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’approdo di Kostic

Un bel regalo di compleanno per Massimiliano Allegri nel giorno dei suoi 55 anni. Filip Kostic – dunque – sarà subito a disposizione per il match di lunedì sera contro il Sassuolo che segnerà l’inizio del campionato. Un innesto importante per il centrocampo dei bianconeri, soprattutto alla luce dell’infortunio che terrà Paul Pogba fermo ai box per circa due mesi. Lo scorso anno Kostic ha quarantatré partite tra campionato ed Europa League, contribuendo alla conquista del titolo europeo da parte dell’Eintracht Francoforte.