Juve, scatta il piano B: scambio da urlo in attacco

Ipotesi scambio tra Bologna e Juventus: sul piatto ci sono Moise Kean e Marko Arnautovic

Possibile scambio di attaccanti tra Juventus e Bologna: i due club dialogano per un possibile scambio tra Moise Kean e Marko Arnautovic nelle battute conclusive del calciomercato.

La Juventus va a caccia di un altro attaccante. Sfumata la possibilità del ritorno di Alvaro Morata, il club bianconero si fionda su Marko Arnautovic, centravanti austriaco classe ’89 ingaggiato lo scorso anno dal Bologna.

Il giocatore gradirebbe – e non poco – la destinazione bianconera. La Juventus potrebbe convincere il Bologna a far partire l’attaccante proponendo in cambio il cartellino in prestito di Moise Kean. L’ipotesi, dunque, è quella di uno scambio di prestiti tra gli attaccanti dei due club.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Arnautovic – Kean

La Juventus coprirebbe la differenza d’ingaggio dato che Moise Kean percepisce uno stipendio superiore a quello di Marko Arnautovic. Quest’ultimo spinge affinché l’affare vada in porto, ma c’è un ostacolo. Il Bologna, infatti, preferirebbe concludere l’operazione solo con l’acquisto a titolo definitivo di Moise Kean, classe 2000 che lo scorso anno ha messo a segno sei reti con la maglia bianconera.