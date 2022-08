Serie A: Mourinho non stecca la prima, vince anche lo Spezia

Nei due posticipi serali della domenica, la Roma di Mourinho vince a Salerno. Tre punti importanti anche per lo Spezia

Tutto secondo copione. La Roma, con un Nicolò Zaniolo in grande spolvero e un Paulo Dybala che ha sfiorato il suo primo gol ufficiale in maglia giallorossa, espugna l’Arechi di Salerno incamerando i primi tre punti stagionali.

Una buona prova quella dell’undici di José Mourinho, che forse ha avuto solo il torto di non chiudere la partita a fronte di diverse occasioni create. Il fuoriclasse aregntino è rimasto in campo per quasi tutta la gara, a differenza di Tammy Abraham e dello stesso Zaniolo, usciti ben prima di lui. Decisivo il gol di Cristante al 33′ della prima frazione. Al Picco di Spezia invece, nell’altra gara della sera, è bastato un gol di Nzola al 36′ per consentire ai locali di avere la meglio sull’Empoli.

Serie A, i tabellini di Salernitana-Roma 0-1 e Spezia-Empoli 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (9′ st Ribery), Coulibaly (28′ st Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (17′ st Sambia); Bonazzoli, Botheim (17′ st Valencia)

A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola.

Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala (44′ st El Shaarawy), Zaniolo (34′ st Wijnaldum); Abraham (24′ st Matic)

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, Tripi, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 33′ pt Cristante

NOTE: Ammoniti: Coulibaly, Gyomber, Kastanos (S); Smalling, Matic (R). Recupero: 0′ pt, 4′ st

Spezia (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior, Nikolaou, Gyasi (30’ st Strelec), Agudelo (46′ st Ellertson), Bourabia (46′ st Sala), Bastoni, Reca (30’ st Holm), Verde (15’ st Ekdal), Nzola

Allenatore: Gotti

Empoli: (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson (8’ st Cambiaghi), Marin, Bandinelli (43’ st Fazzini), Bajrami, Destro (27’ st Satriano), Lammers

Allentore: Zanetti

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 36’ Nzola

Ammoniti: Gyasi, Reca (S), Henderson (E)