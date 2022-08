Roma, la big fa tremare Mourinho: subito Zaniolo!

Il calciomercato della Roma passa ancora dal futuro di Nicolò Zaniolo: c’è il ritorno di fiamma, adesso i giallorossi rischiano di perderlo davvero

L’esordio stagionale in Serie A, domenica sera all’Arechi di Salerno, si avvicina a grandi passi. E la Roma di Josè Mourinho ha tutta l’intenzione di prendersi la scena, sul campo, come fatto nelle ultime settimane in sede di calciomercato.

Dybala prima e Wijnaldum poi rilanciano le ambizioni scudetto dei giallorossi che sulla carta sembrano poter avere tutte le chances di giocarsela fino alla fine. L’attenzione, al momento, è ancora tutta rivolta al mercato estivo.

Zaniolo, rischio addio: rispunta la Premier League

Non solo le possibili entrate last minute ma anche le cessioni, con un nome su tutti che mette in apprensione Josè Mourinho: Nicolò Zaniolo. Il fantasista continua a piacere a diversi con con uno in particolare che è pronto ad andare all’assalto nei prossimi giorni. Il giornalista Ekrem Konur, su Twitter, ha lanciato una vera e propria bomba che può fare tremare i tifosi della Roma. Nel mirino, ancora una volta, il futuro di Nicolò Zaniolo che già nei mesi scorsi è stato accostato con forza a grandi squadre, Juventus su tutte. Adesso, a tornare alla carica, sarebbe un top club inglese: il Chelsea. I ‘Blues’ vogliono infatti rilanciarsi dopo una stagione di alti e bassi ed il 22 giallorosso sarebbe finito in cima alla lista di Thomas Tuchel prima che il mercato chiuda tra tre settimane.

“Il Chelsea vuole ingaggiare Nicolò Zaniolo, 23 anni, della Roma”. Un fulmine a ciel sereno, visto che dopo l’arrivo di Dybala lo stesso Mourinho sognava un tridente di assoluto livello con l’ex Inter e Dybala alle spalle di Tammy Abraham. Situazione dunque in divenire, da comprendere infatti quale sarà la disponibilità economica della società londinese e quale la proposta che verrà avanzata al club in mano alla famiglia Friedkin.

Zaniolo è reduce da una grande annata con la maglia della Roma nella quale, oltre alla rete decisiva che ha regalato la Conference League alla società capitolina, ha segnato 7 reti e firmato 9 assist in 42 apparizioni tra campionato e coppe.