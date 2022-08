Scaricato dal Milan: Marotta se lo prende per 15 milioni

Sfumata la pista Milenkovic, Beppe Marotta guarda in Francia per rinforzare la difesa: piace da matti un profilo seguito per anni dal Milan

Era nell’aria, e oggi è arrivata l’ufficialità: non sarà Nikola Milnekovic l’erede di Skriniar – o il giocatore che avrebbe completato il reparto nerazzurro in caso di permanenza dello slovacco anche per questa stagione – nella retroguardia meneghina. Il serbo ha rinnovato con convinzione il suo contratto con la Fiorentina fino al 2027. Niente Inter, dunque. La dirigenza nerazzurra, ancora sulle tracce di Manuel Akanji, sembra però aver subito trovato una strada alternativa.

Secondo quanro riportato anche da La Gazzetta dello Sport, il nuovo profilo è un giocatore di 22 anni, con un passato con la maglia del Barcellona, che dopo tanto peregrinare in giro per l’Europa, sembra aver trovato la sua dimensione in quel di Nizza. Il club nerazzurro ha già incontrato la sua strada nella Champions League 2019-20: a San Siro il difensore francese originario della Guyana Francese annullò Romelu Lukaku, perdendosi il centravanti belga in una sola occasione. Peraltro non sfruttata da Big Rom. La particolarità del possibile colpo risiede nel fatto che proprio all’epoca – e per tanti mesi successivi – il giocatore era costantemente nel mirino del Milan.

Inter, idea Todibo: servono 15 milioni

Una volta lasciata la Catalogna, Jean-Clair Todibo ha vestito le maglie di Schalke 04e Benfica, senza lasciare grandi ricordi. L’approdo al Nizza -diventato a titolo definitivo nella scorsa estate – sembra aver giovato non poco al transalpino, accreditato dello status di enfant prodige quando ancora non era maggiorenne. Il ritorno in patria non è finora bastato per ridestare tanto interesse nei suoi confronti. Almeno fino al sondaggio esplorativo di queste ore che l’Inter si appresta a mettere in atto.

Per il difensore il club transalpino chiede almeno 15 milioni: una cifra tutto sommato accettabile sia in termini assoluti – l’nter ha appena incassato 20 milioni dalla cessione di Andrea Pinamonti – sia in termini relativi, visto che su Transfermarkt.it Todibo ha ancora una valutazione di 20 milioni. L’Inter prova l’affondo: se parte Skriniar ecco l’ex Barça in rampa di lancio…