Il Milan non lo dimentica: rilancio improvviso

Il Milan non perde di vista un pallino seguito da diverso tempo: i rossoneri osservano e preparano un nuovo assalto

Il countdown per la nuova stagione è ormai quasi terminato e il Milan dopo domani aprirà le danze contro l’Udinese. Il club rossonero da campione d’Italia vorrebbe confermarsi, ma a Pioli serviranno ancora un paio di rinforzi in queste ultime settimane di calciomercato per riuscire a completare la rosa.

In particolare il Milan continua a seguire con interesse un obiettivo che da tempo è nella lista dei desideri di Paolo Maldini e della società rossonera. Nelle ultime settimane per i trasferimenti potrebbe arrivare un nuovo rilancio.

Calciomercato Milan, rilancio per Asensio: Ziyech più lontano

Ieri sera il calcio europeo ha visto ancora una volta il Real Madrid di Carlo Ancelotti alzare un altro trofeo, battendo per 2-0 l’Eintracht Francoforte nella Supercoppa europea. Nei novanta minuti giocati a Helsinki però a rimanere seduto in panchina è stato ancora una volta Marco Asensio, attaccante dei ‘Blancos’ con contratto in scadenza nel prossimo 2023.

Per lo spagnolo sembrerebbe non esserci spazio nelle gerarchie di Ancelotti, anche perché con un attacco così prolifico diventa difficile per il tecnico italiano cambiare. Così su Asensio continua a esserci lo sguardo attento del Milan. Hakim Ziyech sembrerebbe essere una pista complicata, nelle ultime settimane di calciomercato il club rossonero potrebbe tentare un ultimo assalto cercando di strapparlo al Real Madrid a prezzo di saldo.