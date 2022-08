Skriniar ora va via, l’Inter ne prende subito due

L’Inter si prepara alla cessione di Milan Skriniar: il piano di Marotta prevede un doppio rinforzo per la retroguardia di Inzaghi

Per ora hanno resistito, ma il mercato non è ancora chiuso. Chi profetizzava subito una cessione eccellente per l’Inter è rimasto fin qui ‘deluso’: Marotta è riuscito a conservare praticamente intatta la rosa dei big di Inzaghi, se si esclude l’addio a parametro zero di Ivan Perisic.

Le cose però, con la campagna trasferimenti ancora aperta, possono ancora cambiare soprattutto per Milan Skriniar: il contratto in scadenza nel 2023 e il grande interesse su di lui, soprattutto Psg, lasciano aperta la porta ad un’eventuale cessione. Con la proposta giusta, si parla di settanta milioni di euro, potrebbe arrivare il sì dell’Inter alla cessione e in questo caso Marotta e Ausilio avrebbero già pronto il piano per rimpiazzarlo.

Sfumata la pista Milenkovic, che ieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, l’Inter ha messo in cima alla lista degli obiettivi per la retroguardia Jean-Clair Todibo, attualmente in forza al Nizza con un passato al Barcellona.

Calciomercato Inter, il piano se parte Skriniar

Il 22enne potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 15 e i 16 milioni di euro ma non sarebbe l’unico nuovo arrivo. L’Inter , infatti, sta monitorando anche la questione Barcellona: i blaugrana non hanno ancora la possibilità di registrare i nuovi acquisti e questo potrebbe liberare gratis Kessie e Christensen.

Il difensore danese, in base alle ultime indiscrezioni, potrebbe sciogliere il contratto con i catalani se non arrivasse in tempo la registrazione: l’ex Chelsea diventerebbe così un obiettivo appetibile per molti club, Inter compresa. Marotta osserva la situazione pronto a farsi avanti se ci fossero le condizioni. Skriniar via, il piano dell’Inter porta al doppio rinforzo per Inzaghi.