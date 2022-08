Finisce fuori rosa, occasione Juve: colpo ‘a zero’ per Allegri

Clamoroso scenario in vista per il big: se non accetta la destinazione finisce fuori rosa. La Juve sogna il grande colpo gratis

Come passare da incedibile, da colonna della squadra, a giocatore praticamente ceduto a tutti i costi. La politica di mercato sui generis’ del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha sì portato all’ombra del Vesuvio Raspadori, Simeone, Ndombele – e prima di loro Kim e Kvaratskhelia – ma ha anche causato l’addio di gente come Insigne, Mertens, Koulibaly e, da ultimo, Fabiàn Ruiz.

La rivoluzione messa in atto dal patron azzurro non conosce ostacoli. E non permette rifiuti di alcun tipo. Forte dell’accordo stretto col PSG per il trasferimento dello spagnolo in Francia, il club partenopeo ha messo l’iberico di fronte ad un bivio. O accetta Parigi o finisce fuori rosa fino a fine anno. Col contratto in scadenza nel 2023, inutile sottolineare come si aprano interessantissime possibilità di mercato per chi fosse interessato alle prestazioni del metronomo spagnolo. La Juve è da sempre in prima fila per il centrocampista.

Fabiàn Ruiz, ecco il grande colpo a zero per Allegri

L’eventualità di vedere il giocatore non impiegato durante tutto l’anno non è poi così remota, conoscndo l’intransigenza di De Laurentiis su certe dinamiche di mercato. La Juve si prepara ad offrire un super contratto al calciatore: basta aspettare il prossimo giugno…