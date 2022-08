Il PSG non aspetta più: offerto il big alla rivale, Allegri trema

Clamorosa possibile svolta nella telenovela che riguarda un grande obiettivo della Juve: la mossa del PSG spiazza Allegri

Lungi dall’essere terminato, il mercato della Juve, almeno per quello che riguarda il colpo a centtocampo, risulta bloccato dalla mancata fumata bianca sull’affare Rabiot. Le pretese di Veronique, la severa agente nonchè madre del centrocampista transalpino, avrebbero fatto desistere il Manchester United.

Un po’ come sta accadendo alla Roma per Andrea Belotti, il cui arrivo è subordinato alla partenza di un altro attaccante – in questo caso Eldor Shomurodov -, così la Juve senza la cessione di Rabiot è in difficoltà nel reperire le risorse economiche per portare l’assalto a Leandro Paredes, il dichiarato oggetto del desiderio. Il club francese, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stanco di aspettare gli incastri in casa bianconera e avrebbe deciso di rompere gli indugi.

Il PSG offre Paredes al Milan: la Juve rischia la beffa

‘Chi di blitz ferisce, di blitz perisce‘. O forse potremmo anche dire ‘chi di tentennemnto usufruisce, di tentennamento paga pegno‘. Quello che rischia di subire la Juve nell’affare Paredes ricorda da vicino il blitz operato con successo nell’affare Bremer, strappato all’Inter dopo che i nerazzurri, che avevano da tempo l’accordo col brasiliano, apsettarono troppo per chiudere il colpo. Ecco, stavolta dall’altra parte della barricata potrebbe esserci il Milan. Ovvero la squadra a cui Paredes è stato offerto da Luis Campos, il Ds dei transalpini.

La rosa di Stefano Pioli, come tutte le altre, può essere migliorata. Un centrocampista come l’ex Roma potrebbe davver fare al caso dei rossoneri, che non hanno mai veramente colmato, in quella zona di campo, l’addio di Franck Kessié. L’eventuale arrivo dell’argentino a Milanello avrebbe il duplice effetto di impedire ai bianconeri di schierare un degno sostituto dell’infortunato Pogba, e nel contempo rafforzare una diretta rivale per lo Scudetto.