Ronaldo al Marsiglia, ecco cosa sta succedendo

Continuano ininterrotte le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo: l’ultima indiscrezione accosta il portoghese al Marsiglia

Giorni, anzi settimane, bollenti in casa Manchester United. Come se non bastasse il caso Cristiano Ronaldo, iniziato già da diversi mesi – il portoghese non si è presentato al ritiro pre-stagione, saltando anche la tournée asiatico-oceanica dei Red Devils – l’inizio di campionato è stato da incubo. Zero punti, un gol fatto, sei subiti. E alle porte c’è la sfida col Liverpool, già forte di suo e voglioso di non perdere altro terreno nei confronti del Manchester City.

Ad ogni modo, il tormentone sul campione lusitano continua. L’insofferenza di CR7, che vorrebbe lasciare il club, è contrastata dalla dirigenza anglo-americana. Che vuole trattenere a tutti i costi il giocatore. Lo stesso tecnico ten Hag, ieri in conferenza stampa, è stato più che chiaro al riguardo: “Ronaldo è al centro del progetto United“, ha dichiarato. Peccato che le indiscrezioni che lo accostano a parecchi club europei continuino ininterrotte. L’ultima voce è quella di un suo passaggio imminente all’Olympique Marsiglia. L’ennesima indiscrezione poi smentita categoricamente.

Cristiano Ronaldo al Marsiglia, arriva la secca smentita

Con questo tweet il noto giornalista Andrès Onrubia Ramos ha infatti screditato di fondamento qualunque voce riguardante il passaggio di CR7 al club transalpino.

A pesar de que han salido rumores sobre una posible llegada de Cristiano Ronaldo al OM, no hay absolutamente nada entre el conjunto marsellés y el portugués. Ni siquiera se han planteado la posibilidad de contratarle. pic.twitter.com/IzTLKoJyIT — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 20, 2022

“Nonostante ci siano state voci su un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo all’OM, ​​non c’è assolutamente nulla tra il Marsiglia e il portoghese. Non hanno nemmeno considerato la possibilità di ingaggiarlo”, si legge nel tweet.