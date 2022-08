Addio ad un passo, cambia tutto: ‘rinforzo’ per la Juventus

Daniele Rugani potrebbe restare alla Juventus: si riducono le possibilità di una cessione estiva per il difensore

La Juventus e Daniele Rugani potrebbero andare avanti insieme. La squadra bianconera rappresenta ancora la prima scelta per il difensore classe ’94.

Daniele Rugani potrebbe restare in forza alla Juventus. Legato ai bianconeri da altri due anni di contratto, la sua cessione sembrava essere inevitabile dopo aver raccolto appena diciotto gettoni di presenza in bianconero nel corso della passata stagione.

Ora, col passare delle settimane, la situazione è cambiata. I bianconeri hanno detto addio a Giorgio Chiellini e a Matthijs de Ligt, quest’ultimo sostituito dal brasiliano Bremer. In bianconero c’è anche il giovane Gatti, reduce da una positiva esperienza in Serie B col Frosinone.

Calciomercato Juventus, Rugani può restare in bianconero

L’intenzione di Daniele Rugani è quella di restare alla Juventus e il club bianconero non sembra voler forzare a tutti i costi la cessione. Del resto, il difensore sa di poter trovare più spazio in questa stagione.

Passando alle possibili pretendenti: l’Empoli si è defilata, l’Hellas Verona è disposta a coprire il pagamento del 20% dell’ingaggio, la Sampdoria potrebbe arrivare al 40%. Ad ora, non ci sono trattative in dirittura d’arrivo. La situazione potrebbe cambiare nelle ultime ore di calciomercato, ma in caso di cessione la Juventus dovrebbe cautelarsi ingaggiando un altro difensore.