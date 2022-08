Futuro Cavani, accordo a sorpresa: arriva subito

Ipotesi Valencia per Edinson Cavani: il Matador ancora a caccia di squadra dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester United

Ancora la Spagna nel futuro di Edinson Cavani: l’attaccante ex Napoli potrebbe finire al Valencia di Gennaro Gattuso dopo le voci su un possibile passaggio al Nizza o al Villarreal.

Cercato in Europa ed in Sud America, Edinson Cavani è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L’attaccante classe ’87 ha bisogno di una formazione che possa garantirgli di giocare in vista dei Mondiali in Qatar, ma dopo un’estate di voci ed offerte, l’ex Napoli è ancora svincolato.

Il 30 giugno è scaduto il contratto che lo legava al Manchester United e ora Edinson Cavani attende la chiamata giusta. In Italia lo aveva cercato anche l’ambiziosa Salernitana di Danilo Iervolino, ma il giocatore nativo di Salto punta ad una squadra di livello europeo per restare “competitivo”.

Cavani verso il Valencia: il possibile accordo

I club più vicini a Edinson Cavani in questa sessione estiva di calciomercato sono stati il Nizza ed il Villarreal. In particolar modo gli spagnoli, dopo la cessione di Boulaye Dia, sembravano destinati ad ingaggiare il Matador, ed invece potrebbe essere un’altra squadra iberica ad aggiudicarselo. Si tratta del Valencia di Gennaro Gattuso: l’accordo con i Blanquinegres sarebbe ad un passo.