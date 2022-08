Florenzi out, Pioli corre ai ripari: arriva l’esubero di Xavi

Per ovviare allo stop del suo jolly, Stefano Pioli ha volto il suo sguardo alla Liga: in arrivo il colpo dal Barcellona

Reduce da un pareggio, quello del Mapei Stadium, che ha lasciato l’amaro in bocca – il Milan è al secondo pareggio su altrettante trasferte – Stefano Pioli raccoglie i cocci in vista del Derby di sabato prossimo. L’espressione che abbiamo usato non è casuale, o eccessiva, dato che il vaiggio nella città simbolo dell’ultimo scudetto rossonero ha regalato brutte notizie sul fronte dell’infermeria.

Alessandro Florenzi, uscito anzitempo dal match per un problema di natura muscolare, dovrà star fermo per un po’. L’entità dell’infortunio sarà chiarita solamente giovedì, quando l’ex Roma effettuerà degli esami strumentali atti a stabilire una diagnosi. Nel frattempo, col calendario che più congestionato non si può, il Milan deve correre ai ripari. Detto fatto. Con un’operazione-lampo, complici anche gli ottimi rapporti tra i due club, i rossoneri avrebbero intavolato una trattativa col Barcellona per l’arrivo a Milanello di un terzino destro ormai fuori dal progetto tecnico di Xavi.

Florenzi ko, il Milan chiude per Dest: fumata bianca vicina

Come anticipato da Calciomercato.it, Sergiño Dest, classe 2000 statunitense di origini olandesi, sarebbe ad un passo dal Milan. Dopo aver sondato la possibilità di acquisire, dal Real Madrid, il cartellino di Alvaro Odriozola, già visto lo scorso anno con la maglia della Fiorentina, Paolo Maldini avrebbe condotto un’operazione veloce per garantire a Pioli un rinforzo di qualità nel settore scoperto.

Consapevole che il terzino era da tempo finito nella lista degli esuberi stilata dal tecnico Xavi, il Dt del Milan si è gettato al volo sull’occasione. Il Barcellona, del resto, deve vendere prima della fine della sessione di mercato, e non può nemmeno negoziare troppo sulla formula o sul prezzo. L’americano dovrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attendono, forse nella stessa serata di oggi, maggiori specifiche sulle cifre dell’accordo.