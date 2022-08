Serie A: Vlahovic e Milik fanno felice Allegri, il Napoli sbatte sul muro del Lecce

All’Allianz Stadium i gol di Vlahovic e Milik regalano tre punti ad una Juve non troppo brillante. Il Napoli si ferma in casa col Lecce

Con una prestazione che per certi versi ha ricordato quella messa in campo appena quattro giorni fa contro la Roma – anzi, probabilmente i giallorossi crearono meno grattacapi di quanto fatto fatto dallo Spezia stasera – la Juve incamera tre punti d’oro salendo a quota 8 in classifica. Una gara non certo entusiasmante quella dei bianconeri, in sofferenza soprattutto nelle battute finali del primo tempo. Da segnalare una brutta caduta sulla caviglia per il portiere Szczesny, uscito in barella sul finale del primo tempo. Si teme un lungo stop, col polacco visibilmente sofferente. I gol, per la cronaca, sono stati realizzati dal solito Vlahovic, con una punizione fotocopia di quella messa a segno contro la formazione di Mourinho e, in pieno recupero, da Arek Milik, bravo a girarsi in area mettendo in ghiaccio la vittoria.

Nell’altra gara della sera, il Napoli non va oltre il pareggio casalingo contro un Lecce arcigno, ben organizzato, che ha risposto per buona parte del match colpo su colpo alle iniziative dei partenopei. Dopo aver fallito un rigore sullo 0-0 – Colombo si è fatto ipnotizzare da Meret, è stato lo stesso ex attaccante di Milan e Spal, al 31′, a pareggiare il gol di Elmas, che aveva portato in vantaggio gli azzurri al 27′. Secondo pareggio consecutivo per Spalletti, che fallisce così l’aggancio in vetta alla solitaria Roma.

Serie A, i risultati delle gare del mercoledì sera

Juventus-Spezia 2-0 9′ Vlahovic, 92′ Milik

Napoli-Lecce 1-1 27′ Elmas, 31′ Colombo

La classifica di Serie A

Roma 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 8, Napoli 8, Juventus 8, Torino* 7, Atalanta* 7, Udinese 7, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Salernitana* 4, Empoli 3, Verona 2, Sampdoria 2, Lecce 2, Bologna* 1, Monza 0, Cremonese 0

* Una gara in meno