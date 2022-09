La Lazio corre in Europa: 4-2 al Feyenoord e subito in testa al girone

Vittoria perentoria della Lazio sul Feyenoord. Biancocelesti in testa al girone F di Europa League

Successo netto della Lazio che all’Olimpico si impone sul Feyenoord senza problemi. Partenza sprint dei biancocelesti in Europa League.

Alla Lazio bastano appena cinque minuti per sbloccare il risultato: lo fa con Luis Alberto che, servito in verticale da Vecino, si infila nella retroguardia olandese battendo Bijlow da due passi. Passano dieci minuti e la squadra di Sarri raddoppia al termine di un contropiede gestito magistralmente: Felipe Anderson si libera di Hartman e calcia dai sedici metri, trovando la rete del momentaneo 2-0.

Alla mezz’ora ecco il tris: in gol Vecino, bravo a battere Bijlow da pochi passi su cross di Zaccagni. È lo stesso Vecino a calare il poker al 20’ della ripresa: l’ex Inter viene servito da Luis Alberto e col destro infila ancora la sfera in porta. C’è tempo anche per il gol della bandiera ospite: a realizzarlo è Gimenez su calcio di rigore al 69’ di gioco. L’attaccante classe 2001 trova anche la rete del 4-2 nel finale.

Lazio-Feyenoord 4-2: tabellino e classifica

LAZIO-FEYENOORD 4-2

4’ Luis Alberto, 15, Felipe Anderson, 28’ e 63’ Vecino, 69’ rig. e 88′ Gimenez.

La classifica del gruppo F: Lazio 3, Sturm Graz 3, Midtjylland 0, Feyenoord 0.