Kvaratskhelia is on fire, in Russia sicuri: “È da Real Madrid”

Potrebbe esserci il Real Madrid nel futuro di Khvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano ha già conquistato mezza Europa

Già protagonista in Serie A, nella partita di Champions League con il Liverpool, Khvicha Kvaratskhelia ha dimostrato di potersi esprimere ad alti livelli anche nelle competizioni internazionali.

Quattro gol e due assist in sei partite ufficiali: sono questi i numeri di Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano pescato dal Napoli che ha investito 10 milioni di euro per portarlo in Italia e che ora deve già guardarsi intorno dalle tante potenziali pretendenti per il classe 2001.

A Napoli c’è chi lo definisce un “predestinato”, chi sembra aver già dimenticato l’amarezza estiva per gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens. L’apprezzamento per Khvicha Kvaratskhelia arriva, però, anche dall’estero.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia da Real Madrid

Igor Kolyvanov, ex attaccante russo classe ’68, visto all’opera in Italia con le maglie di Foggia e Bologna, ha parlato del talento georgiano ai microfoni di Sport24.ru, affermando: “Se continua così, presto potrà ambire a un club come il Real Madrid“. Kolyvanov ha sottolineato: “I tifosi azzurri ne sono già innamorati, e anche io sono stregato dal suo modo di giocare”.