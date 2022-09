Asse Allegri-Arteta: l’esubero saluta, arriva il talento belga

Possibile scambio tra Juventus ed Arsenal nella zona mediana del campo: l’affare potrebbe accontentare entrambi i tecnici

Dopo esser stato veramente vicino al trasferimento al Manchester United – prima che i Red Devils si ritirassero dallla trattativa per poi puntare su Casemiro – Adrien Rabiot ha solo rimandato il suo addio alla Juventus. Il ‘Duca’ non è certo tra i preferiti di Massimiliano Allegri, che aveva già dato il suo via libera alla cessione del francese.

L’ultima idea del tencico bianconero coinvolge sempre un club di Premier, ma stavolta la destinazione sarebbe londinese. Il profilo adocchiato dalla Juve per uno scambio alla pari con l’Arsenal è un classe ’99 di nazionalità belga.

Asse Juventus-Arsenal, la proposta di Allegri

Nell’agenda del Ds Federico Cherubini è finito Albert Lokonga, centrocampista di grandi prospettive di proprietà Gunners. Contravvenendo in qualche modo alla politica dei giovani portata avanti negli ultimi anni dal club londinese, l’Arsenal è disposto a sacrificare il suo talento per arrivare a Rabiot. Un profilo necessario per dare quel tocco di esperienza ad una rosa fin troppo giovane.

Ovviamente per andare a buon fine, l’affare dovrebbe farsi a gennaio, considerando che l’ex PSG si libera a zero il 30 giugno del 2023.