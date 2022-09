Sfuma il sogno di Juve e Milan: sarà il ‘nuovo’ Messi

Antoine Griezmann non vestirà la maglia di Juventus o Milan: il giocatore francese verso il ritorno in patria

Si era parlato di Juventus e Milan per Antoine Griezmann, legato all’Atletico Madrid da un altro anno e mezzo di contratto.

Va verso il ritorno in patria Antoine Griezmann: l’attaccante classe ’91 ha un contratto fino al 2024 con l’Atletico Madrid, ma la sua avventura con i Colchoneros potrebbe andare agli archivi prima del previsto.

Attualmente in prestito al Barcellona, i due club spagnoli da tempo dialogano per cercare di trovare l’intesa per il trasferimento in blaugrana a titolo definitivo. Uno scenario in cui volevano e potevano inserirsi anche Juventus e Milan.

Calciomercato Juventus e Milan: sfuma Griezmann

Nulla da fare, però, per le due italiane. In queste ore, infatti, si sarebbe inserito con prepotenza il Paris Saint-Germain come anticipato da fichajes.net. Secondo il club parigino, infatti, Le petit diable rappresenterebbe il sostituto ideale di Lionel Messi. Un’ipotesi, quella del ritorno in patria, che troverebbe tutto il gradimento dell’ex Real Sociedad.