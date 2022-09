Decisivo Ancelotti: svolta per il post Allegri

Il calciomercato non dorme mai e la Juventus, che valuta il futuro di Allegri, dovrà fare i conti con la decisione che riguarda Carlo Ancelotti

Mancano oltre tre mesi alla riapertura del calciomercato, a gennaio. Una sessione che promette diversi movimenti, viste le tante assenze che il Mondiale in Qatar recapiterà ai club di Serie A ma non solo. Adesso, però, tra gli argomenti caldi in Italia vi è certamente il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha iniziato nel peggior modo possibile la nuova stagione, quella del rilancio dopo l’amaro 2021/22.

Allegri non ha convinto, i risultati soprattutto in ambito europeo sono più che deludenti e dai piani alti di casa Juventus si pensa alla possibile sostituzione dell’allenatore toscano. Ecco che l’arrivo dell’erede del ‘Conte Max’ sarebbe strettamente legato al destino di Carlo Ancelotti: lo scenario per l’estate.

Juve, erede Allegri: ‘grana’ Ancelotti

Secondo quanto viene riportato oggi dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, il destino del tecnico di Reggiolo potrebbe portarlo lontano da Madrid. Tutto o quasi, come consueto, sarà legato ai risultati che ‘Carletto’ conseguirà sulla panchina delle ‘Merengues’ dopo aver conquistato l’ennesima Champions League l’anno scorso. Ma, se come sembra, Florentino Perez dovesse decidere di rimpiazzare l’ex Milan, andrebbe diretto verso uno dei grandi nomi che la Juventus, da anni, segue con enorme interesse.

Già accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’, nel 2023 Jurgen Klopp potrebbe invece allenare il Real Madrid. L’inizio di annata a Liverpool è stato molto deludente: ottavo posto con 9 punti in 6 giornate di Premier League. L’addio a fine anno, nonostante un ricco contratto firmato dal tedesco fino al 30 giugno 2026, è tutt’altro che utopia.

E da questo punto di vista, il Real Madrid anticiperebbe la società di Andrea Agnelli nella corsa a Klopp, costringendo la Juventus a guardare altrove per il sostituto di Allegri, la prossima estate.