Contatti in corso, così Klopp può finire alla Juventus

Una disfatta per il Liverpool in casa del Napoli in Champions League: ora la suggestione della Juventus si chiama Jurgen Klopp, l’intreccio

La stagione dei ‘Reds’ non è iniziata nel migliore dei modi con numerosi passi falsi tra Premier e Champions League. Il 4-1 inflitto dal Napoli al Liverpool ha fatto il giro del mondo: così Klopp dovrà subito rimettersi al lavoro per trovare nuovamente la quadratura.

Come svelato dal portale spagnolo “El Nacional” dopo l’esonero da parte del Chelsea per Thomas Tuchel, potrebbe avvenire lo stesso con Jurgen Klopp. Un inizio da dimenticare per il Liverpool con risultati deludenti collezionati finora: così il favorito a sostituire l’allenatore tedesco, soprattutto nelle scommesse, è l’allenatore spagnolo Luis Enrique. Inoltre, in Inghilterra hanno rivelato come ci siano stati i primi contatti con il Ct delle Furie Rosse che intende lasciare la Nazionale dopo i Mondiali in Qatar.

Juventus, Klopp la suggestione per il post Allegri

In caso di fallimento di Massimiliano Allegri, la Juventus monitorerà costantamente anche il profilo di Jurgen Klopp, pronto anche a separarsi dal Liverpool se le cose non dovessero andare sulla strada giusta. Anche l’Inter avrebbe come suggestione quella dell’allenatore tedesco, ma tutto si deciderà nei prossimi mesi. Un profilo davvero da urlo per il campionato italiano dopo l’avventura con i Reds che resiste da anni. Un manager totale capace di riportare il Liverpoool nel calcio che conta a livello internazionale trionfando anche in Champions League.