Rottura e colpaccio: duello Juve-Milan a gennaio

Milan e Juventus tornano a pensare al gioiello: rottura e addio, può cambiare maglia già nel calciomercato di gennaio

Le grandi società guardano già alle possibili occasioni che il calciomercato, già nel mese di gennaio, potrebbe riservare. Non fanno eccezione Milan e Juventus che hanno posto le loro attenzioni in Spagna. Secondo quanto viene riportato da ‘ElNacional.cat’, in casa Real Madrid sembra sia prevista una sicura partenza, nel 2023.

Se durante l’estate ormai passata Carlo Ancelotti ha rilanciato alla grande talenti offuscati come quello di Eden Hazard, solo in parte si può dire lo stesso per un profilo più volte accostato al calcio italiano.

Furioso con Ancelotti: Juve e Milan alla finestra

Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo vicino all’addio nei mesi scorsi ma poi ‘bloccato’ dal tecnico di Reggiolo, vista anche la partenza di Casemiro. Ceballos ha mostrato il suo valore nelle 7 apparizioni, con 1 assist in soli 120′. Troppo poco ed è per questo che il calciatore sarebbe decisamente contrariato nei confronti dell’allenatore dei ‘Blancos’ e spingerebbe per l’addio. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il Real Madrid potrebbe pensare di venderlo già a gennaio per la giusta cifra. Ancelotti continua a preferire il trio Modric-Tchouameni-Kroos ed è per questo motivo che Ceballos ha perso la pazienza ed è pronto a rilanciarsi altrove. Juventus e Milan ci hanno pensato più volte, spesso in momenti diversi, senza mai riuscire a strapparlo alle ‘Merengues’.

La situazione, al momento, si è però ribaltata. I rossoneri non hanno preso profili già pronti per rimpiazzare Kessie e rischiano di ritrovarsi in difficoltà, a centrocampo, nella seconda parte stagione. Discorso diverso per la Juventus di Allegri: molto dipenderà dalle condizioni di Paul Pogba. Se il francese dopo l’operazione non dovesse dare garanzie nell’immediato, allora Ceballos diventerebbe uno dei profili più appetibili per la mediana bianconera.

Un duello già programmato, dunque, per le prime settimane del 2023: basteranno circa 10 milioni di euro, stavolta, per portare via Ceballos dal Real Madrid.