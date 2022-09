Busquets saluta il Barcellona: il sostituto parla italiano

Saranno gli ultimi mesi di Sergio Busquets con la maglia del Barcellona: verso l’addio il celebre centrocampista spagnolo, ecco il suo sostituto

Ci sarà ancora una rivoluzione in casa Barcellona con il possibile addio in estate di Sergio Busquets. Il celebre centrocampista spagnolo è pronto per una nuova avventura: può arrivare anche un giocatore che parla italiano.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” nel mirino del club catalano ci sarebbe anche il profilo del centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno. Si potrebbe liberare a zero con la suggestione che si chiama proprio Barcellona.

L’obiettivo del club catalano è quello di arrivare alla firma del giocatore già alla fine di gennaio: una nuova avventura possibile per l’ex giocatore del Napoli che è diventato così grande proprio in Serie A. La Juventus lo aveva monitorato a lungo in passato, ma alla fine ha optato per proseguire il suo cammino in Inghilterra.

Juventus, Jorginho promesso sposo del Barcellona

Novità importanti subito dopo l’addio dello storico Sergio Busquets, pronto a volare in Mls per un’avventura suggestiva imitando anche Higuain e Insigne. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere da vicino il futuro dello stesso Jorginho, che è sempre finito nel mirino dei top club della Serie A. La sua ascesa è iniziata proprio a Napoli conquistando anche la convocazione in Nazionale festeggiando un Europeo vinto.