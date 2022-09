Colpaccio a gennaio: Milan-Juve, arriva l’ex Barcellona

Milan e Juventus studiano il grande colpo per il calciomercato invernale: l’ex Barcellona può approdare subito in Serie A

Non è un mistero che la Juventus sia stata la grande protagonista del calciomercato estivo. I bianconeri hanno cambiato tanto, con il ritorno di Pogba solo rimandato dall’infortunio: le firme di Di Maria, Bremer, Milik e Paredes tra gli altri hanno rinforzato non poco la rosa a disposizione di Allegri. I risultati stentano ad arrivare e le critiche intorno al tecnico livornese sembrano aver già raggiunto il culmine.

Discorso diverso per i campioni d’Italia: il Milan, al netto dell’immeritata sconfitta contro il Napoli, ha lavorato con minuzia ed in maniera meno massiccia negli ultimi mesi. Per motivi diversi, dunque, bianconeri e rossoneri potrebbero tornare sul mercato in vista del 2023.

Milan e Juve sorridono: big quasi a zero

E a gennaio l’occasione giusta può riguardare l’attacco di Allegri e Pioli: spunta l’ex Barcellona a costi più che contenuti. Gli occhi delle due dirigenze finiscono, ancora una volta, in Premier League ed in particolar modo in casa Wolverhampton. La squadra di Bruno Lage non vive un buon momento: è quart’ultima in campionato e reduce dal netto 0-3 incassato dal City di Guardiola. I ‘Wolves’ potrebbero dunque lasciar partire uno dei suoi gioielli, già accostato nei mesi scorsi al calcio italiano: si tratta di Adama Traorè. Dopo sei mesi di prestito in Catalogna, l’esterno ha fatto ritorno in Inghilterra ma adesso pare destinato a cambiare definitivamente aria, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Adama Traorè farebbe comodo al Milan che non ha ancora sciolto il nodo legato al rinnovo (pare, sempre più complicato) di Rafael Leao.

D’altro canto la Juventus, a fine stagione, saluterà con ogni probabilità Di Maria e altre novità sono attese nell’attacco della ‘Vecchia Signora’. Un duello ingolosito anche dalla richiesta del Wolverhampton per il cartellino del 26enne spagnolo, valutano non oltre i 10 milioni proprio per l’imminente scadenza contrattuale.

Tra Premier League ed EFL Cup, in questa stagione, Traorè ha collezionato 5 presenze con 1 gol in soli 115′ accumulati sul rettangolo verde.