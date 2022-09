La Juventus lo vuole subito: altro affare con il PSG

La Juventus potrebbe virare su Juan Bernat: il terzino sinistro possibile obiettivo dei bianconeri

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus si guarda intorno per rinforzare l’organico dopo un avvio di stagione a dir poco deludente.

Juventus a caccia di rinforzi: Juan Bernat potrebbe essere un potenziale rinforzo per i bianconeri in vista della sessione invernale di calciomercato. La Vecchia Signora, infatti, va a caccia di forze fresche per la corsia sinistra.

Legato al Paris Saint-Germain da un contratto in scadenza nel 2025, in questa stagione Juan Bernat ha raccolto sei gettoni di presenza per un totale di appena 191 minuti di gioco trascorsi in campo.

Calciomercato Juventus, ipotesi Bernat per gennaio

Ai margini del progetto del tecnico Christophe Galtier, a gennaio Juan Bernat potrebbe lasciare Parigi. L’esterno spagnolo, infatti, potrebbe finire sul mercato in uscita e nel mirino della Juventus.

In particolar modo, i bianconeri potrebbero formulare un’offerta per prelevare in prestito il giocatore classe ’93 che in passato ha vestito le maglie di Valencia e Bayern Monaco, capace di giocare da esterno a tutta fascia, offrendo così più soluzioni sotto il profilo tattico.