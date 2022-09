Kroos alla Juventus: svolta per il super colpo

Toni Kroos rimane uno dei sogni proibiti della Juventus: svolta inattesa, così i bianconeri possono sognare il campione tedesco

Non è un momento semplice quello che la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo. Dopo il clamoroso ko contro il Monza, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata ad un’immediata reazione al ritorno dopo la sosta per le nazionali contro il Bologna. Pensieri e riflessioni di campo, con il destino del tecnico livornese attaccato ad un filo.

Attenzione, però, perchè nelle intenzioni della dirigenza juventina vi è quella di cogliere le occasioni giuste nelle prossime sessioni di calciomercato. E tra i grandi sogni rimane sempre quello legato a Toni Kroos, pilastro insostituibile per il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Colpo Kroos: così cambia tutto

In scadenza il prossimo 30 giugno, il futuro di Toni Kroos potrebbe anche non essere più al Real Madrid. Il campione tedesco, classe 1990, è una pedina molto importante nell’undici di Ancelotti. La proposta di rinnovo che i ‘Blancos’ avrebbero avanzato all’ex Bayern Monaco, però, non sembrerebbe sufficiente. Contratto annuale l’offerta di Florentino Perez, Kroos invece vorrebbe firmare almeno fino al 2025. Una distanza che può aprire al clamoroso scenario per la prossima estate, quando il giocatore potrebbe liberarsi a zero e approdare altrove per un’ultima grande avventura in carriera.

In fila, ormai da anni, c’è la Juventus che stravede per Kroos e vorrebbe puntarvi per rinforzare ulteriormente una mediana che nelle ultime settimane ha mostrato più di una difficoltà. Attenzione anche al Manchester City di Pep Guardiola, vero club in pole position per l’eventuale firma del 32enne di Greifswald.

Kroos, in questa stagione, ha collezionato già 8 presenze, con 2 assist vincenti e 533′ in campo agli ordini di Ancelotti tra Liga, Champions League e Supercoppa Europea.