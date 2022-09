Italia di sostanza con l’Ungheria: azzurri in testa al girone

L’Italia batte l’Ungheria e vola in testa alla classifica del Gruppo 3 di Nations League: in gol Gnonto e Dimarco

Ancora una vittoria per l’Italia di Roberto Mancini che espugna la Puskas Arena di Budapest nonostante una serie di occasioni dei padroni di casa.

Parte bene l’Italia che va già vicina al gol dopo 6’: cross velenoso di Cristante per Bonucci pronto a concludere di testa, ma Szalai lo anticipa. Al 12’ ci prova di testa Di Lorenzo, ma la mira è imprecisa. L’occasione giusta arriva al 28’ quando Nagy passa la sfera a Gulacsi, quest’ultimo viene pressato da Gnonto che prima si scontra col portiere avversario, poi serve involontariamente Raspadori che mette a sedere un avversario prima di trovare il secondo gol in pochi giorni.

Ungheria ad un passo dal pari prima dell’intervallo quando Orban di testa serve Szalai che da posizione favorevolissima spara a lato. La ripresa inizia con il 2-0 dell’ Italia: in gol Dimarco, bravo ad insaccare da due passi su traversone di Cristante. C’è gloria anche per Donnarumma, miracolo su Styles. Nel finale occasione ancora per Dimarco ma il portiere gli nega la gioia della doppietta.

Ungheria-Italia 0-2: tabellino e classifica

27’ Raspadori, 52’ Dimarco

Classifica Gruppo 3 Nations League: Italia 11, Ungheria 10, Germania 7, Inghilterra 3