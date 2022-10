Barcellona-Inter, la vera arma di Xavi parla tedesco

In vista del decisivo scontro del Camp Nou, il tecnico catalano ha una certezza: la sua difesa appare veramente imperforabile

C’è la freddezza in area di Robert Lewandowski. Ma anche la fantasia di Ousmane Dembelé. Per non parlare della tecnica sopraffina di Gavi e Pedri, nonché della velocità di Ferran Torres. Il Barcellona, primo in Liga assieme al Real Madrid di Carlo Ancelotti, può vantare tantissime soluzioni offensive. Ma il vero punto di forza, strano a dirsi, è un altro.

Con 20 gol in 8 match di Liga, la produzione offensiva dei catalani è assolutamente di tutto rispetto. Nel match di San Siro, sei giorni fa, l’Inter è riuscita a contenere gli avanti blaugrana, ma al Camp Nou la musica potrebbe essere diversa. Oltretutto, con Lukaku e Correa ancora out, i nerazzurri potrebbero incontrare delle difficoltà a trovare la via del gol. A maggior ragione perchè a difendere la porta del Barça c’è un portiere che non prende gol, in Liga, dal 21 agosto.

Saracinesca ter Stegen: porta blindata

Parliamo ovviamente di Marc-Andre ter Stegen, il paratutto del Barcellona. L’estremo difensore tedesco, come detto, ha subìto un solo gol in campionato in 8 gare. Dei 20 tiri indirizzati verso la sua porta, ben 19 sono stati intercettati dal portiere teutonico, addirittura eroico nell’ultima gara dei blaugrana al Camp Nou. Col Barcellona in vantaggio di un gol ma col Celta Vigo che prendeva sempre più campo, il portiere si è esaltato in almeno un paio di interventi assolutamente clamorosi. Che hanno salvato la sua imbattibilità, garantendo altri tre punti ai catalani.

Per l’Inter la priorità mercoledì sarà quella di non perdere: anche uno 0-0 potrebbe far felice Simone Inzaghi. Difficile però ipotizzare che a casa propria il Barça non segni. E se dovesse farlo, iniziano i cattivi pensieri su come perforare una difesa che, guidata dal portiere tedesco, sembra veramente imperforabile.