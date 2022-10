Dybala, 2022 finito: l’esito UFFICIALE degli esami

Arriva l’esito ufficiale degli esami di Paulo Dybala: la Roma lo rivedrà nel 2023, mondiale a rischio

Non arrivano buone notizie per la Roma e per l’Argentina sulle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino si era fermato per un problema muscolare pochi giorni fa, durante la partita contro il Lecce, appena dopo aver calciato il rigore del 2-1 dei giallorossi.

La mimica facciale di Dybala ha subito lasciato intuire un problema serio e oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. La Roma ha diramato un comunicato ufficiale, non specificando, però, se si tratta di una lesione di primo o secondo grado.

Lesione muscolare per Dybala: Mondiale a rischio

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, per la ‘Joya’ ci sarà uno stop di circa 4-6 settimane. Ciò significa che José Mourinho lo riavrà a disposizione nel 2023. Per quanto riguarda il Mondiale non è ancora del tutto compromessa la partecipazione di Dybala che, però, dovrà accelerare i tempi di recupero per essere convocabile dal ct dell’albiceleste. Mourinho, invece, lo riavrà a disposizione nel 2023, dopo la 15a giornata di Serie A. L’argentino salterà, quindi, circa 6 partire di campionato.