L’addio ora è UFFICIALE: Allegri trema, si è liberato per la Juventus

Un nuovo nome per il futuro della Juventus: un’altra opzione si aggiunge alla lista dei possibili successo di Massimiliano Allegri

Un’ipotesi dal Sud America per la panchina della Juventus: dopo otto anni Marcelo Gallardo lascia la panchina del River Plate, il suo nome potrebbe finire nel mirino della Juventus.

Non si ferma il toto-allenatore in casa Juventus, nonostante la fiducia ribadita dalla società a Massimiliano Allegri nonostante il ko in Champions League sul campo del Maccabi Haifa. I risultati deludenti in campionato e in Europa fanno vacillare la panchina del tecnico bianconero e la piazza continua a rumoreggiare, chiedendo l’esonero del tecnico toscano.

Sono già tanti i nomi accostati alla panchina della Juventus, da Di Francesco a Prandelli passando per Tuchel e Pochettino, senza tralasciare l’ipotesi Rafa Benitez, anche se i tifosi sognano il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Vecchia Signora.

Futuro Juventus: ipotesi Gallardo al posto di Allegri

Nelle scorse ore il calcio sudamericano è stato scosso dalla notizia dell’addio di Marcelo Gallardo alla panchina del River Plate. Dopo oltre anni ricchi di vittorie e soddisfazioni, il tecnico argentino ha annunciato di essere prossimo a lasciare la guida tecnica de los Millonarios: a fine dicembre, infatti, non rinnoverà il contratto che lo lega al club di Buenos Aires, chiudendo così un ciclo iniziato nel 2014.

Vincitore di numerosi titoli (ha alzato anche due Coppe Libertadores) in questi otto anni, Marcelo Gallardo potrebbe sbarcare in Europa dove ha già militato da calciatore vestendo la maglia del Paris Saint-Germain nella stagione 2007/2008. La decisione di lasciare la panchina del River Plate è arrivate nelle scorse ore, dopo un incontro col presidente Jorge Bito, e ora La Bambolina (questo il suo soprannome da calciatore) potrebbe finire anche nel mirino della Juventus per una svolta epocale per la Juventus e per il calcio italiano.