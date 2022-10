È caos Juve, tutti contro Allegri: cosa sta succedendo

Altissima tensione in casa Juventus, dopo la decisione di mister Allegri di mandare la squadra in ritiro per preparare la gara col Torino

La Juventus è chiamata a reagire, il prima possibile. Il tempo scorre e spesso e volentieri non perdona. Difatti, l’ennesima disfatta stagionale potrebbe costare, a questo punto molto probabilmente, ai bianconeri la permanenza in Champions League. Gli ottavi di finale, ormai, sono un vero e proprio miraggio, a maggior ragione dopo il secondo pareggio consecutivo del Benfica contro il Paris Saint Germain.

Da qui la decisione, da parte di mister Massimiliano Allegri, di mandare la propria squadra in ritiro alla Continassa fino al derby col Torino, in programma sabato 15 ottobre a partire dalle ore 18:00. Un provvedimento che, però, non è piaciuto affatto ai calciatori. È rivela il noto giornalista di ‘Mediaset’ Gianni Balzarini: “La squadra non era contenta del ritiro, ho sentito Danilo l’altra sera e lui e i suoi compagni non erano d’accordo con questa decisione – ha dichiarato il collega a ‘Tutti convocati’, in onda su ‘Radio24’ -. Si è giunti a questa mediazione interpretata come ultima concessione a livello umano, ossia andare a salutare le famiglie dopo la trasferta e pre ritiro“.

Juventus, caos ritiro: “La squadra non è d’accordo”

Insomma, la tensione si taglia a fette. Il momento è di quelli davvero delicati e richiede, perciò, una scossa immediata. Il presidente Andrea Agnelli non ci ha girato troppo attorno martedì: “Sono arrabbiatissimo e provo vergogna“. La volontà ai piani alti, per adesso, è quella di compattare ogni componente della ‘Vecchia Signora’ (compresi magazzinieri, staff e via dicendo), senza mettere in atto un drastico cambio della guardia in panchina. Ma è chiaro che così non si potrà più continuare.