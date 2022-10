L’inaspettato sgarbo di Skriniar: cosa è successo sugli spalti del Camp Nou

Il clima infuocato sugli spalti del Camp Nou ha visto come protagonista anche la famiglia Skriniar: ecco cosa è accaduto

Una partita dalle mille emozioni. Il cui clima, anche prima del match, era stato avvelenato dalle polemiche per il discusso arbitraggio di San Siro di 8 giorni prima. Tutto questo è stato Barcellona-Inter, una delle gare più spettacolari di questa edizione di Champions League.

In realtà c’è di più. Molto di più. Il servizio d’ordine dei catalani aveva disposto che nessun tifoso vestito di nerazzurro potesse assistere alla gara nei settori riservati ai tifosi di casa. Detto fatto. Ordine rispettato. Questo però non sarebbe potuto valere per le esultanze vocali, come la famiglia Skriniar ha dato modo di evidenziare soprattutto in occasione del gol di Lautaro Martinez.

La famiglia Skriniar esulta in tribuna al gol di Lautaro

È diventato ormai virale, su Twitter, il video in cui il fratello del difensore slovacco, assieme ad altri componenti non meglio specificati dell’entourage del calciatore, esulta alla rete del momentaneo vantaggio firmato dal Toro nerazzurro.

La reazione del pubblico catalano, a dire il vero, è stata composta e civile. Nessun momento di tensione, per lo meno non visibile nello spezzone che sta facendo il giro del web, nè conseguenze immediate per i componenti del ‘Clan’ Skriniar. Certo, per i tifosi del Barcellona, che avevavo assaporato la vittoria e che comunque hanno ingoiato l’amarezza di un pareggio fatale per le ambizioni Champions dei blaugrana, tutto ciò avrà sicuramente rappresentato una beffa.