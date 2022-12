Concorrenza spietata, Marotta disegna lo scambio: colpo mondiale

L’Inter programma già le prossime mosse in vista del calciomercato: il piano di Marotta è chiaro, scambio per il gioiello

Il 4 gennaio si avvicina. Una data già da dentro o fuori per l’Inter che affronterà, a San Siro, il Napoli capolista dell’ex Luciano Spalletti. Il ritardo dagli azzurri è importante, ben 11 punti, ma in caso di successo degli uomini di Inzaghi la corsa scudetto si riaprirebbe.

Ed è per questo che la ‘Beneamata’ sta lavorando da settimane al rientro, in Serie A, con la speranza di bagnare al meglio il 2023 nerazzurro. Al di là del campo, però, Beppe Marotta è sempre attento a quelle che sono e saranno le occasioni che il calciomercato riserverà alla società meneghina. A gennaio ma anche e soprattutto giugno, quando molti volti potrebbero cambiare nella rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. Tra le possibili uscite di big come de Vrij e Skriniar, in scadenza a giugno, nei pensieri della dirigenza nerazzurra vi è anche un nome in particolare per rinforzare il centrocampo per il 2023/24. Occhi in Francia dove un profilo, grande protagonista nel Mondiale in Qatar, è balzato in cima alla lista di Beppe Marotta per la prossima estate. Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista e trequartista del Marocco che si giocherà domani la finale per terzo e quarto posto contro la Croazia.

L’Inter punta Ounahi: lo scambio può favorire i nerazzurri

Nato a Casablanca il 19 aprile 2000, il talentuoso centrocampista è stato fino a questo momento uno dei migliori del suo Marocco. Al punto che diversi club in Europa si stanno muovendo per pianificare il possibile assalto.

Piace anche alla Juventus ma Barcellona e Leicester City rimangono in primissimo piano: l’Inter, però, può mettere in gioco una carta decisiva per la firma di Ounahi a giugno. Per arrivare al talento dell’Angers, Marotta proverebbe a inserire il cartellino di Lucien Agoume, attualmente in prestito in Francia al Troyes. Se i ‘Foxes’ secondo fonti spagnole sarebbero pronti ad una super offerta, l’Inter può quindi rispondere con lo scambio. La trattativa per prezzo e folta concorrenza rischia di risultare, comunque, molto difficile.